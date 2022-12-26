Эксперт по транспорту о пресечение заторов станцией метро "Ходжасен"

23 декабря состоялось открытие станции метро и электродепо "Ходжасан" Бакинского метрополитена. Станция "Ходжасан" является четвертой станцией, расположенной на фиолетовой линии метро. Общая площадь комплекса составляет 4200 квадратных метров, длина платформы станции равна 144 метров.

Как передает Day.Az об этом в понедельник сообщил Trend эксперт по транспорту Рауф Агамирзоев, начало работы станции метро "Ходжасан" является позитивным шагом для преодоления заторов в столице.

По его словам, потенциал станции огромен, однако для повышения функциональности, необходимы некоторые изменения.

"Для использования станции большим количеством людей, необходимо задействовать железнодорожную станцию, находящуюся совсем близко к станции метро "Ходжасан". С его помощью можно подумать об организации мультимодальных перевозок - если Сумгаит, Хырдалан, Ходжасан, Локбатан, Сахил и Алят будут связаны железной веткой со станцией "Ходжасан", это обеспечит связь с метро на более дальних расстояниях. А с близлежащим торговым центром "Садарак" станция может быть связана маршрутной сетью. Все это может напрямую повлиять на количество людей, пользующихся станцией Ходжасан и ее связь с городом", -отметил он.

По словам эксперта, если упомянутые работы будут выполнены, это позитивно повлияет на сегодняшнее состояние движения транспорта на данном участке.