Какой будет погода в Баку завтра?

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, без осадков, ночью и днем местами туман, северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.

Как сообщили в понедельник Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха составит ночью 3-6, днем - 7-9 градусов тепла.

Атмосферное давление будет на уровне 771 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 65-75 процентов.

В районах Азербайджана погода в течение дня ожидается преимущественно без осадков. Однако днем и ночью в Ленкоран-Астаринской зоне есть вероятность осадков, местами туман, умеренный западный ветер.

Температура ночью составит 0-5°, днем воздух прогреется до 7-12° тепла, в горах ночью 3-8°, днем - 0-3° градуса мороза.

В горных и предгорных районах на дорогах образуется гололед.