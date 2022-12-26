В Баку представлена шоу-программа "В Новый год с новыми успехами" для детей с ограниченными физическими возможностями и детей из семей шехидов Карабахской войны, организованная ОО "Интеграция в спорт детей и молодежи с инвалидностью" при поддержке Фонда молодежи Азербайджана и Национальной ассамблеей молодежных организаций Азербайджана, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Вечер был посвящен Дню солидарности азербайджанцев всего мира - 31 декабря и Новому году.

На открытии председатель ОО "Интеграция в спорт детей и молодежи с инвалидностью", трехкратная чемпионка мира и четырехкратная чемпионка Европы по тхэквондо, заслуженный мастер спорта Айнур Мамедова рассказала о важности проведения подобных мероприятий для интеграции детей с ограниченными физическими возможностями в общество, проявления особого внимания и заботы о них, а также о детях из семей шехидов.

В мероприятии приняли участие представители государственных и общественных структур, реабилитационных центров, а также медийные личности, среди которых телеведущий Гаджи Нуран Гусейнов, известные спортсмены Фарида Азизова и Эдуард Мамедов. Ведущим вечера был Кямран Джавад. Для детей была организована яркая шоу-программа с музыкой и танцами, интересными играми и викторинами, вручены подарки.