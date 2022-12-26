Сколько инвалидов войны обеспечены высокотехнологичными протезами?

В Азербайджане высокотехнологичными протезами обеспечены более 379 инвалидов войны, сообщает сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана.

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