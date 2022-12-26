https://news.day.az/society/1523134.html Сколько инвалидов войны обеспечены высокотехнологичными протезами? - ФОТО
Сколько инвалидов войны обеспечены высокотехнологичными протезами? - ФОТО
В Азербайджане высокотехнологичными протезами обеспечены более 379 инвалидов войны, сообщает сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана.
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