https://news.day.az/society/1523141.html Предотвращена контрабанда в Азербайджан крупной партии наркотиков - ФОТО
Предотвращена контрабанда в Азербайджан крупной партии наркотиков - ФОТО
Предотвращена контрабанда в Азербайджан крупной партии наркотиков.
Как сообщили в понедельник Day.Az в Госпогранслужбе Азербайджана, 25 декабря на служебной территории погранзаставы погранотряда "Горадиз" вблизи села Араз Зергер Физулинского района пограничным нарядом была пресечена попытка контрабанды крупной партии наркотиков.
Согласно информации, в результате проведенных мероприятий были обнаружены и изъяты два свертка с наркотическими веществами весом 9 кг 640 граммов (7 кг 620 граммов марихуаны и 2 кг 20 граммов опиума).
По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.
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