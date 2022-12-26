На Абшероне предотвращено незаконное строительство

В Абшеронском районе предотвращено незаконное строительство.

Как сообщили Day.Az в МЧС, выявлен факт строительства нежилого объекта на территории села Мамедли Абшеронского района без соответствующих документов. Также выявлено нарушение требований нормативных документов по пожарной безопасности.

В результате соответствующих мер, проведенных Государственной службой пожарной охраны МЧС и Государственным Агентством по надзору за безопасностью в строительстве, незаконные строительные работы были приостановлены, объект снесен.