https://news.day.az/society/1523151.html На Абшероне предотвращено незаконное строительство - ФОТО - ВИДЕО
На Абшероне предотвращено незаконное строительство - ФОТО - ВИДЕО
В Абшеронском районе предотвращено незаконное строительство.
Как сообщили Day.Az в МЧС, выявлен факт строительства нежилого объекта на территории села Мамедли Абшеронского района без соответствующих документов. Также выявлено нарушение требований нормативных документов по пожарной безопасности.
В результате соответствующих мер, проведенных Государственной службой пожарной охраны МЧС и Государственным Агентством по надзору за безопасностью в строительстве, незаконные строительные работы были приостановлены, объект снесен.
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