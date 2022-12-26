Дорожная полиция обратилась к водителям

Приближаются праздники. В эти дни подавляющее большинство людей отправляются за покупками в крупные торговые центры. Учитывая разницу между теми, кто пользуется общественным транспортом, и теми, кто ездит на личных автомобилях, можно сказать, что в праздничные дни столичные дороги будут перегружены.

Как передает Day.Az, об этом сообщил старший инспектор Бакинского городского управления Государственной дорожной полиции майор Араз Аскерли.

Говоря о мерах, которые будут предприняты сотрудниками дорожной полиции во избежание заторов на дорогах, он добавил, что серьезные перегрузки наблюдаются ежедневно.

"Перед объектами общественного питания и торговли нарушаются требования по остановке и парковке на проезжей части и пешеходных тротуарах. Это создает трудности в плане непрерывности движения.

Просим жителей и гостей Баку более серьезно относиться к правилам дорожного движения и избегать ситуаций, создающих искусственные заторы. Накануне праздника и в праздничные дни полиция будет работать в усиленном режиме. Соблюдайте правила, призванные обеспечить комфорт и безопасность каждого гражданина", - отметил майор.