Кому полагается пенсия по возрасту на льготных условиях?

Внесены изменения в перечень производств, профессий, дающих право на трудовую пенсию по возрасту на льготных условиях.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом говорится в пояснительной записке к постановлению №451 Кабинета министров Азербайджана.

Отмечается, что в соответствии со статьей 9.1 закона Азербайджанской Республики "О трудовых пенсиях" лица, занятые на подземных работах, в специальных областях искусства, а также на работах с особо вредными и тяжелыми условиями труда, независимо от последнего рабочего места, имеют право на трудовую пенсию по возрасту на льготных условиях в соответствии с требованиями условий труда. Перечень производств, профессий, должностей и показателей, дающих право на трудовую пенсию по возрасту на льготных условиях, утвержден постановлением Кабинета министров Азербайджанской Республики №12 от 23 января 2007 года.

В результате происходящих на рынке труда изменений ряд должностей и профессий утратил свою актуальность, появились новые должности и профессии, в связи с чем возникла необходимость пересмотра утвержденного постановлением перечня. Согласно постановлению, лица, работающие по 59 должностям и профессиям, которые предлагается добавить в перечень, будут иметь право на трудовую пенсию по возрасту на льготных условиях.