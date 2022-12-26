https://news.day.az/society/1523195.html Минздрав обратился к врачам - после 10 января...
Минздрав обратился к врачам - после 10 января...
В процессе регистрации документов врачей, участвующих в сертификационном экзамене Минздрава, произошел технический сбой.
Как сообщили в понедельник Day.Az в Министерстве здравоохранения Азербайджана, в связи с этим проведение экзаменов временно приостановлено.
В настоящее время соответствующим техническим персоналом проводятся работы по устранению возникшей технической неисправности. Прием и процесс сдачи экзаменов продолжатся после 10 января. Врачам, которые должны будут сдать сертификационный экзамен будет предоставлена дополнительная информация.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре