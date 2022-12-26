https://news.day.az/society/1523218.html Бакинское транспортное агентство о работе автобусов в праздничные дни
Бакинское транспортное агентство о работе автобусов в праздничные дни
Число автобусов, отправляющихся в ежедневные рейсы по регулярным маршрутным линиям в рабочие или нерабочие дни, регулируется в соответствии с потребностями пассажиров.
Об этом в понедельник сказал Day.Az начальник отдела регулирования пассажироперевозок Бакинского транспортного агентства (БТА) Вугар Мамедзаде.
"Пассажирские перевозки будут регулироваться на основе этих правил и в предстоящие праздничные дни", - сказал он.
Мамедзаде добавил, что обычно в праздничные дни маршрутная сеть менее загружена, так как большинство людей выезжает за город.
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