Бакинское транспортное агентство о работе автобусов в праздничные дни

Число автобусов, отправляющихся в ежедневные рейсы по регулярным маршрутным линиям в рабочие или нерабочие дни, регулируется в соответствии с потребностями пассажиров.

Об этом в понедельник сказал Day.Az начальник отдела регулирования пассажироперевозок Бакинского транспортного агентства (БТА) Вугар Мамедзаде.

"Пассажирские перевозки будут регулироваться на основе этих правил и в предстоящие праздничные дни", - сказал он.

Мамедзаде добавил, что обычно в праздничные дни маршрутная сеть менее загружена, так как большинство людей выезжает за город.