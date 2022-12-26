В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19

В Азербайджане за прошедшие сутки 15 человек заразились коронавирусом, 14 - вылечились.

Как сообщили Day.Az в Оперативном штабе при Кабинете министров, за прошедшие сутки ни один человек не скончался от коронавируса.

На сегодня в Азербайджане выявлено в целом 825 980 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 815 409 инфицированных вылечились,10 006 - скончались, число активных больных составляет 565.

За последние сутки в стране проведено 743 теста на выявление COVID-19, в целом с начала пандемии - 7 421 167.