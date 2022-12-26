https://news.day.az/society/1523258.html В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19
В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19
В Азербайджане за прошедшие сутки 15 человек заразились коронавирусом, 14 - вылечились.
Как сообщили Day.Az в Оперативном штабе при Кабинете министров, за прошедшие сутки ни один человек не скончался от коронавируса.
На сегодня в Азербайджане выявлено в целом 825 980 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 815 409 инфицированных вылечились,10 006 - скончались, число активных больных составляет 565.
За последние сутки в стране проведено 743 теста на выявление COVID-19, в целом с начала пандемии - 7 421 167.
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