На этих улицах Баку затруднено движение транспорта
Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщили Day.Az в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются заторы:
1. Трасса Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
2. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";
3. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
4. Круг у станции метро "20 Января";
5. Тбилисский проспект, в направлении центра;
6. Бадамдарское шоссе, в направлении центра;
7. Улица Кероглу Рагимова, от улицы Гюлары Гадирбековой в направлении улицы ак. Гасана Алиева;
8. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в направлении центра;
9. Проспект Бабека, в направлении центра;
10. Улица Узеира Гаджибейли, от моста Джаваншир до пересечения с проспектом Азадлыг;
11. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;
12. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;
13. Улица 28 Мая, от перекрестка с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
14. Проспект Азадлыг, от пересечения с улицей Салатын Аскеровой до перекрестка на улице Диляры Алиевой.
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