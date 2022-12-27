Как долго продлится туманная погода в Азербайджане?

В настоящее время на территории страны наблюдается туманная погода.

Как сообщила во вторник Day.Az, директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана Гульшад Мамедова, в связи с туманной погодой дальность видимости в Нахчыване, Шаруре, Нафталане, Шамкире, Агдаме, Товузе, Габале, Шеки, Балакене, Шамахе, Гобустане, Гусаре, Халтане, Тертере, Барде, Евлахе, Гейчае, Зардабе, Бейлагане, Гаджигабуле, Билясуваре, Джафархане, Лянкяране и Лерике составляет 300-800 метров, а в Гяндже ограничен до 50 метров".

По словам Мамедовой, туманная погода ожидается в некоторых районах с перерывами до выходных.

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