Задержаны лица, незаконно въехавшие на освобожденные территории

Задержаны лица, незаконно въехавшие на освобожденные от оккупации территории в Агдаме.

Как передает Day.Az, по информации, предоставленной АПА Бардинской районной группой пресс-службы МВД, жители района Хаял Гусейнов, Эльвин Гусейнов, Ниджат Фадати, Джошгун Мамедов и Шамистан Гусейнов были задержаны сотрудниками Агдамского РОП при попытке въезда на автомобиле на освобожденную территорию района.

В ходе проверок было установлено, что у них нет соответствующих разрешений.

Согласно Кодексу об административных правонарушениях, в их отношении составлены протоколы, направленные в районный суд.

По постановлению, братья Хаял и Эльвин Гусейновы были арестованы в административном порядке на 25 суток, а другие лица - на 15 суток.