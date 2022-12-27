Если не заплатишь 500 манатов, твой сын умрет

В Бакинском суде по тяжким преступлениям вынесен приговор "ясновидящей", обманывавшей жительниц столицы, передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo.

Во время процесса выяснилось, что 21-летняя Ламия открыла страницу в Instagram, представилась гадалкой и вымогала деньги в обмен на ритуальные услуги.

Одна из женщин Баку заплатила Ламие 970 манатов за то, чтобы она уладила конфликт с ее мужем. В обмен на эту сумму Ламия отправила клиентке цветные свечи и сказала зажечь их в 00:00 ночи, прочитав "молитвы". Однако, конечно же, ни один из этих ритуалов не положил конец конфликту между супругами.

Другая женщина обратилась к Ламие, чтобы "увидеть будущее". "Гадалка" сообщила женщине, что ее ждут большие проблемы в семье, личной и деловой жизни, а ее сын вскоре погибнет.

Ламия посоветовала ей купить свечи и провести ритуалы, используя "специальную энергию".

Потерпевшая отправила шарлатанке 500 манатов. После этого "гадалка" продолжила шантажировать женщину смертью сына и получила еще 700 манатов. В дальнейшем она перестала отвечать на звонки.

Жертвы мошенничества вскоре поняли, что их обманули и обратились в правоохранительные органы. При вынесении решения судья учел возмещение ущерба, причиненного двум потерпевшим.

"Insta-гадалку" приговорили к ограничению свободы сроком на 2 года 8 месяцев и 4 дня.