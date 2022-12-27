https://news.day.az/society/1523348.html Тяжелое ДТП на Абшероне - ФОТО
Тяжелое ДТП на Абшероне - ФОТО
В Абшеронском районе на дороге Мухаммеди-Забрат произошло ДТП.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, столкнулись легковой автомобиль марки "Mercedes" и микроавтобус марки "Mercedes-Benz Sprinter".
В результате аварии оба транспортных средства деформировались. Пострадавших нет.
На место прибыли сотрудники полиции.
По данному факту назначена автотехническая экспертиза.
Обстоятельства инцидента выясняются.
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