Тяжелое ДТП на Абшероне
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В Абшеронском районе на дороге Мухаммеди-Забрат произошло ДТП.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, столкнулись легковой автомобиль марки "Mercedes" и микроавтобус марки "Mercedes-Benz Sprinter".

В результате аварии оба транспортных средства деформировались. Пострадавших нет.

На место прибыли сотрудники полиции.

По данному факту назначена автотехническая экспертиза.

Обстоятельства инцидента выясняются.