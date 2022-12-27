Сколько семей шехидов и инвалидов войны обеспечены жильем после Отечественной войны?

В этом году в Азербайджане около 20 тысяч человек получили стационарные и мобильные услуги.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом заявил сегодня на пресс-конференции по итогам 2022 года председатель правления Агентства социальных услуг Вугар Бейбутов.

Он отметил, что после Отечественной войны более 4300 семей шехидов и инвалидов войны обеспечены квартирами и частными домами.

"В общем жильем обеспечены 13 100 человек", - отметил председатель.