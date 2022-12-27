В Бакинском порту прошли совместные с правоохранителями учения

Сотрудники Бакинского порта и Главное управление полиции на транспорте провели совместные учения.

Как сообщили во вторник Day.Az в порту, учения направлены на обеспечение высокого уровня безопасности порта и оперативность предотвращения возможных нарушений. Сотрудники обеих структур действовали слаженно.

"Перед экипажем была поставлена задача задержать и доставить на берег условных нарушителей незаконно вошедших в водные территории порта. В то же время в рамках учений было обнаружено лицо, пытавшееся пройти на территорию порта с подозрительным предметом. Об этом было сообщено в полицию, вследствии чего условный нарушитель был задержан и предприняты соответствующие мероприятия", - сказали в порту.

По окончании учений личному составу были даны соответствующие рекомендации и задания.