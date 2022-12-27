https://news.day.az/society/1523374.html Названо число построенных в Баку в текущем году школ
Названо число построенных в Баку в текущем году школ
В районах Баку завершено строительство 7 новых школ (пос. Бинагади, Бина, Кюрдаханы, Ходжасан, жилой район Гала, массив Ени Ясамал).
Об этом во вторник Day.Az сообщили в Управлении образования по городу Баку.
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