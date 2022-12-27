Названо число построенных в Баку в текущем году школ
İllik 12,99%-dən 40 000 manatadək zaminsiz komissiyasız kredit

В районах Баку завершено строительство 7 новых школ (пос. Бинагади, Бина, Кюрдаханы, Ходжасан, жилой район Гала, массив Ени Ясамал).

Об этом во вторник Day.Az сообщили в Управлении образования по городу Баку.

Новость обновляется

С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.