В Баку задержан серийный вор

В Баку совершена кража из детсада и чайного дома.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, в полицию поступила информация о похищении женской сумки с документами и банковскими картами в Насиминском районе столицы.

В результате операции, проведенной сотрудниками 19-го отдела Насиминского РУП, по подозрению в краже был задержан житель Агджабединского района Эльгюн Гусейнов. В ходе расследования было установлено, что он украл на территории Насиминского района у двух человек мобильный телефон и бумажник, из чайного дома и детсада - телевизор и швейную машинку, а из автомобиля "ВАЗ-2104" - деньги, магнитофон и документы.

Проводится расследование.