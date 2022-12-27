https://news.day.az/society/1523377.html Выпускники детских домов обеспечены жильем в Азербайджане
Выпускники детских домов обеспечены жильем в Азербайджане
В Азербайджане продолжается обеспечение жильем лиц, потерявших обоих родителей и воспитывающихся в детских домах.
Как сообщает во вторник Day.Az, об этом заявил сегодня на пресс-конференции по итогам 2022 года председатель правления Агентства социальных услуг Вугар Бейбутов.
"В Азербайджане 252 человека, выросших в детских домах, обеспечены жильем", - отметил руководитель ведомства.
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