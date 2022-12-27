Выпускники детских домов обеспечены жильем в Азербайджане

В Азербайджане продолжается обеспечение жильем лиц, потерявших обоих родителей и воспитывающихся в детских домах.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом заявил сегодня на пресс-конференции по итогам 2022 года председатель правления Агентства социальных услуг Вугар Бейбутов.

"В Азербайджане 252 человека, выросших в детских домах, обеспечены жильем", - отметил руководитель ведомства.