https://news.day.az/society/1523379.html Из Ирака и Сирии в Азербайджан депортированы 412 женщин и детей
Из Ирака и Сирии в Азербайджан депортированы 412 женщин и детей
В текущем году из Ирака и Сирии в Азербайджан депортированы 412 женщин и детей.
Как сообщает во вторник Day.Az, об этом заявил сегодня на пресс-конференции по итогам 2022 года председатель правления Агентства социальных услуг Вугар Бейбутов.
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