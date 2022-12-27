https://news.day.az/society/1523385.html Сколько детей усыновлены в Азербайджане в этом году?
Сколько детей усыновлены в Азербайджане в этом году?
В Азербайджане с 1 ноября 2019 года в общей сложности усыновлено 355 детей.
Как сообщает во вторник Day.Az, об этом заявил сегодня на пресс-конференции по итогам 2022 года председатель правления Агентства социальных услуг Вугар Бейбутов.
Он отметил, что 207 из них - дети, усыновленные в этом году.
"Параллельно ведется работа по формированию института приемной семьи", - отметил он.
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