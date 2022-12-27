Сколько детей усыновлены в Азербайджане в этом году?

В Азербайджане с 1 ноября 2019 года в общей сложности усыновлено 355 детей.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом заявил сегодня на пресс-конференции по итогам 2022 года председатель правления Агентства социальных услуг Вугар Бейбутов.

Он отметил, что 207 из них - дети, усыновленные в этом году.

"Параллельно ведется работа по формированию института приемной семьи", - отметил он.