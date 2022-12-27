https://news.day.az/society/1523390.html В Азербайджане завершена работа над программой "Приемная семья" - Вугар Бейбутов
В Азербайджане завершена работа над программой "Приемная семья" - Вугар Бейбутов
В Азербайджане завершена работа над моделью заботы детям в детских домах "Приемная семья".
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил сегодня на пресс-конференции по итогам 2022 года председатель правления Агентства социальных услуг Вугар Бейбутов.
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