Какой будет погода завтра?

Обнародован прогноз погоды на 28 декабря.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабый туман, умеренный южный ветер.

Температура воздуха ночью составит 4-6° тепла, днем 7-10° тепла, в Баку ночью 4-6° тепла, днем 7-9° тепла.

Атмосферное давление опустится с 769 мм ртутного столба до 765 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха 60-70%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, местами туман, умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 0°-4° тепла, днем 7-11° тепла, в горах ночью 3-8° мороза, днем от 0-3° мороза.