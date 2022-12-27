В Баку приостановлена эксплуатация аварийного лифта

В Баку остановлена ​​работа лифта, не соответствующего требованиям безопасности.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

На горячую линию 112 министерства поступило обращение от гражданина в связи с эксплуатацией находящегося в аварийном состоянии лифта 11-этажного жилого дома, расположенного по адресу: Насиминский район, улица А.Гулиева, квартал 342, дом 5, принадлежащего ЖСК "Фортуна-1".

В связи с обращением инспекторы Государственного агентства по безопасному ведению промышленных работ и горно-промысловому надзору МЧС незамедлительно провели технический осмотр лифта в указанном здании. В ходе проверки было установлено, что лифт эксплуатировался без соблюдения соответствующих требований безопасности и представлял угрозу жизни и здоровью людей.

Эксплуатация лифта была приостановлена, а перед ЖСК "Фортуна-1" поставлен вопрос об устранении выявленных нарушений технической безопасности. Был составлен соответствующий акт, руководству указанного ЖСК разъяснено, что эксплуатация лифта будет возможна только при устранении нарушений правил, и оно несет ответственность за аварию и несчастный случай, которые могут произойти при эксплуатации лифта без соблюдения надлежащих норм.