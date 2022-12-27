В Азербайджане инвалиды Чернобыльской АЭС получили 331 квартиру

В Азербайджане участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, ставшие инвалидами, за последние два года получили от государства 331 квартиру.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом заявил сегодня на пресс-конференции по итогам 2022 года председатель правления Агентства социальных услуг Вугар Бейбутов.

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