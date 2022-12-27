Вниманию желающих приобрести квартиру в Азербайджане

С 23 января 2023 года Министерство труда и социальной защиты Азербайджана начнет продажу жилья, построенного для бывших вынужденных переселенцев.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом сказал председатель правления Агентства социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана Вугар Бейбутов на пресс-конференции, посвященной итогам года.

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