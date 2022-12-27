https://news.day.az/society/1523443.html В Азербайджане будет введена пенсионная амнистия
В Азербайджане будет введена пенсионная амнистия
В Азербайджане будет введена пенсионная амнистия.
Как сообщает во вторник Day.Az, в связи с этим на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент) было предложено изменение в закон "О трудовых пенсиях".
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