В Азербайджане будет введена пенсионная амнистия.

Как сообщает во вторник Day.Az, в связи с этим на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент) было предложено изменение в закон "О трудовых пенсиях".

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