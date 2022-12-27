Концертной программой отмечен юбилей Отдельного образцового оркестра Министерства обороны Азербайджана

В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся концерт, посвящённый 30-летнему юбилею Отдельного образцового оркестра Министерства обороны Азербайджана, сообщает Day.Az.

На открытии вечера старший преподаватель Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли Гюнель Зейналлы рассказала о создании оркестра. В первые дни формирования Национальной армии Азербайджанской Демократической Республики (1918-1920) за короткий промежуток времени был создан военный оркестр. Первый военный парад в Баку, состоявшийся в 1919 году, сопровождался военным оркестром. Отдельный образцовый оркестр Министерства обороны Азербайджана был создан в 1992 году, а дебютное выступление состоялось 9 октября в День парада Вооруженных сил. Солисты оркестра в различные годы были удостоены международных премий.

Под управлением художественного руководителя и главного дирижёра оркестра, народного артиста, профессора, генерал-майора Юсифа Ахундзаде, начальника оркестра, заслуженного деятеля искусств, доцента, полковника Руфата Ахундзаде, старшего лейтенанта Эльнура Гурбанова, солистов - заслуженных артистов Хайяма Мустафазаде, Айнуры Искендерли, Кянана Гадимова, Зулейхи Усубовой, Эльмана Мустафаева, Анара Гусейнова, Намига Гурбанова, Сархана Фаталиева выступили с яркой концертной программой.

На вечере прозвучали произведения Узеира Гаджибейли "Билось Черное море" и "Танец" из оперы "Кёроглу", "El Cumbanchero" Рафаэля Эрнандеса, "О, Родина!" Эльзы Ибрагимовой, "Тико - Тико" Зегинья Абреу, "Азербайджан" Муслима Магомаева, "Марш победы" Руфата Ахундзаде и другие.

Фото - Кямран Багиров.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az.