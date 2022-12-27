Важная новость для желающих посетить Шушу, Агдам и Физули

Билеты на январь на регулярные автобусные рейсы, организуемые Государственной службой автомобильного транспорта при министерстве цифрового развития и транспорта в города Шуша, Агдам и Физули, поступят в продажу в 16:00 28 декабря 2022 года.

Как сообщили Day.Az во вторник в министерстве, продажа билетов по данным маршрутам осуществляется в режиме онлайн через портал www.yolumuzqarabaga.az.

Для приобретения билетов граждане должны ввести в систему данные, содержащиеся в документе, удостоверяющем их личность. Каждый билет может быть использован только гражданином, который идентифицируется по удостоверению личности.

Отметим, что регулярные автобусные рейсы в Шушу и Агдам выполняются с 24 января. 25 июня был запущен регулярный автобусный рейс в Физули.