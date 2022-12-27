https://news.day.az/society/1523477.html В Гяндже в маркете продавали растительное масло под видом сливочного - ФОТО
В Гяндже в маркете продавали растительное масло под видом сливочного - ФОТО
В ходе плановой проверки, проведенной сотрудниками Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА), в маркете Nur в поселке Садыллы города Гянджи была выявлена продажа растительного масла под видом сливочного.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в АПБА.
В магазине также продавали продукты с истекшим сроком годности, различные виды солений неизвестного происхождения. Кроме того, было выявлено нарушение правил товарного соседства при хранении продуктов.
В связи с данными фактами в отношении предпринимателя был составлен административный протокол. Ему были даны обязательные для исполнения предписания.
Расследование продолжается.
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