В Гяндже в маркете продавали растительное масло под видом сливочного

В ходе плановой проверки, проведенной сотрудниками Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА), в маркете Nur в поселке Садыллы города Гянджи была выявлена продажа растительного масла под видом сливочного.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в АПБА.

В магазине также продавали продукты с истекшим сроком годности, различные виды солений неизвестного происхождения. Кроме того, было выявлено нарушение правил товарного соседства при хранении продуктов.

В связи с данными фактами в отношении предпринимателя был составлен административный протокол. Ему были даны обязательные для исполнения предписания.

Расследование продолжается.