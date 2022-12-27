https://news.day.az/society/1523493.html Сколько человек в Азербайджане получили инвалидность?
Сколько человек в Азербайджане получили инвалидность?
В 2022 году в Азербайджане инвалидность назначена более 56 тысячам лиц.
Как сообщает во вторник Day.Az, об этом заявил сегодня председатель Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана Анар Байрамов на пресс-конференции, посвященной работе в 2022 году.
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