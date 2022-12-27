Названо число реабилитационных учреждений, сданных в эксплуатацию в Азербайджане за последние 4 года

За последние 4 года после капитального ремонта и реконструкции введены в эксплуатацию 12 реабилитационных и социальных учреждений, открыто одно детское реабилитационное учреждение - Габалинский детский реабилитационный центр.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом сказал председатель Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации при министерстве труда и социальной защиты населения Анар Байрамов на пресс-конференции по итогам работы в 2022 году.

Он отметил, что все проделанные работы позволили многократно увеличить потенциал реабилитационных центров.