Названы заболевания, по которым чаще других устанавливается инвалидность в Азербайджане.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом заявил председатель Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты населения Анар Байрамов на пресс-конференции по итогам работы в 2022 году.

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