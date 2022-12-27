https://news.day.az/society/1523502.html Названы заболевания, по которым чаще других устанавливается инвалидность
Названы заболевания, по которым чаще других устанавливается инвалидность
Названы заболевания, по которым чаще других устанавливается инвалидность в Азербайджане.
Как сообщает во вторник Day.Az, об этом заявил председатель Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты населения Анар Байрамов на пресс-конференции по итогам работы в 2022 году.
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