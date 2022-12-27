Названо число граждан, которым назначена первичная и повторная инвалидность

В Азербайджане 19 520 лицам назначена первичная инвалидность, а 37 180 - повторная.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом заявил председатель Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты населения Анар Байрамов на пресс-конференции, посвященной итогам в 2022 году.

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