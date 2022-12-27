В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19

В Азербайджане выявлено еще 95 случаев заражения коронавирусом, 101 человек вылечился.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

За прошедшие сутки скончались 2 пациента с коронавирусом.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 826 075 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 815 510 человек вылечились, 10 008 скончались, число активных больных - 557.

За прошедшие сутки проведено 2 438 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 423 605 тестов.