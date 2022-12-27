https://news.day.az/society/1523538.html В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19 - ФОТО
В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19 - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 95 случаев заражения коронавирусом, 101 человек вылечился.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
За прошедшие сутки скончались 2 пациента с коронавирусом.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 826 075 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 815 510 человек вылечились, 10 008 скончались, число активных больных - 557.
За прошедшие сутки проведено 2 438 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 423 605 тестов.
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