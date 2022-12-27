Сколько вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане?

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 365 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 158, вторую дозу получили 79 человек, "бустерную" дозу - 110 человек. Число вакцинированных "бустерной" дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 18.

Общее число примененных доз вакцин в стране составляет 13 930 256, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 395 462, вторую дозу получили 4 875 464, "бустерную" дозу - 3 394 777 человек, после сдачи позитивного теста на коронавирус "бустерной" дозой вакцинировались 264 553 человека.