Смертельное ДТП в Гяндже

В Гяндже произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент был зарегистрирован в жилом массиве Новая Гянджа. Столкнулись легковые автомобили марки "Мерседес", "ВАЗ-2106" и "Daewoo Nexia". В результате аварии одна из машин сбила, стоявшего на обочине дороги жителя города Гянджи Рамина Мусаева, 1992 года рождения. Он скончался по дороге в больницу.

Кроме того, пострадал водитель "ВАЗ-2106" Гусейн Мамедов, 2001 года рождения.

На место происшествия были привлечены сотрудники полиции.