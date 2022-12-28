https://news.day.az/society/1523644.html Смертельное ДТП в Гяндже - ФОТО
Смертельное ДТП в Гяндже - ФОТО
В Гяндже произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент был зарегистрирован в жилом массиве Новая Гянджа. Столкнулись легковые автомобили марки "Мерседес", "ВАЗ-2106" и "Daewoo Nexia". В результате аварии одна из машин сбила, стоявшего на обочине дороги жителя города Гянджи Рамина Мусаева, 1992 года рождения. Он скончался по дороге в больницу.
Кроме того, пострадал водитель "ВАЗ-2106" Гусейн Мамедов, 2001 года рождения.
На место происшествия были привлечены сотрудники полиции.
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