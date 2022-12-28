На этих улицах Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Day.Az в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются заторы:

1. Трасса Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

3. Круг у станции метро "20 Января";

4. Тбилисский проспект, в направлении центра;

5. Улица Афиаддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;

6. Бадамдарское шоссе, в сторону центра;

7. Улица Кероглу Рагимова, от ул. Гюляра Гадирбекова в направлении ул. Ак. Гасана Алиева;

8. Улица Узеира Гаджибейли, от моста Джаваншир до пересечения с проспектом Азадлыг;

9. Заторы наблюдаются от пересечения с улицами 28 мая, от ул. Пушкина до пересечения с ул. Рашида Бейбутова.