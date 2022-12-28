На этих улицах Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК
Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщили Day.Az в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются заторы:
1. Трасса Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
2. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";
3. Круг у станции метро "20 Января";
4. Тбилисский проспект, в направлении центра;
5. Улица Афиаддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;
6. Бадамдарское шоссе, в сторону центра;
7. Улица Кероглу Рагимова, от ул. Гюляра Гадирбекова в направлении ул. Ак. Гасана Алиева;
8. Улица Узеира Гаджибейли, от моста Джаваншир до пересечения с проспектом Азадлыг;
9. Заторы наблюдаются от пересечения с улицами 28 мая, от ул. Пушкина до пересечения с ул. Рашида Бейбутова.
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