В Баку предотвращено еще одно незаконное строительство - ФОТО - ВИДЕО
Государственная служба пожарного надзора и Государственное агентство по надзору за безопасностью в строительстве Министерства по чрезвычайным ситуациям продолжают осуществление совместных мер в связи с незаконным строительством на территории республики.
Как сообщили Day.Az в министерстве, на пересечении улиц Тофика Аббасова и Азера Манафова в Низаминском районе Баку выявлен факт проведения строительных работ без соответствующих разрешительных документов, и с нарушением требований нормативных документов по пожарной безопасности.
В результате соответствующих мер, проведенных Государственной службой пожарного надзора и Государственным агентством по надзору за безопасностью в строительстве МЧС, незаконные строительные работы были предотвращены, объект был снесен.
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