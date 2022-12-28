В Баку предотвращено еще одно незаконное строительство

Государственная служба пожарного надзора и Государственное агентство по надзору за безопасностью в строительстве Министерства по чрезвычайным ситуациям продолжают осуществление совместных мер в связи с незаконным строительством на территории республики.

Как сообщили Day.Az в министерстве, на пересечении улиц Тофика Аббасова и Азера Манафова в Низаминском районе Баку выявлен факт проведения строительных работ без соответствующих разрешительных документов, и с нарушением требований нормативных документов по пожарной безопасности.

В результате соответствующих мер, проведенных Государственной службой пожарного надзора и Государственным агентством по надзору за безопасностью в строительстве МЧС, незаконные строительные работы были предотвращены, объект был снесен.