В Карабахе будут созданы адвокатские бюро

На освобожденных территориях Азербайджана предусмотрено создание адвокатских бюро.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил журналистам председатель Президиума Коллегии адвокатов Азербайджана Анар Багиров.

Он отметил, что в связи с этим на коллегии принимаются необходимые меры.

"Намерены создать бюро и на освобожденных территориях, для оказания качественной юридической помощи гражданам. Мы реализуем этот план в ближайшее время", - отметил он.