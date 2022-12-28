https://news.day.az/society/1523693.html В Карабахе будут созданы адвокатские бюро
В Карабахе будут созданы адвокатские бюро
На освобожденных территориях Азербайджана предусмотрено создание адвокатских бюро.
Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил журналистам председатель Президиума Коллегии адвокатов Азербайджана Анар Багиров.
Он отметил, что в связи с этим на коллегии принимаются необходимые меры.
"Намерены создать бюро и на освобожденных территориях, для оказания качественной юридической помощи гражданам. Мы реализуем этот план в ближайшее время", - отметил он.
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