https://news.day.az/society/1523707.html В Уголовный кодекс Азербайджана может быть добавлена статья об экоциде
В Уголовный кодекс Азербайджана может быть добавлена статья об экоциде
В Уголовный кодекс Азербайджана может быть добавлена статья об экоциде.
Как сообщает в среду Day.Az, об этом заявил журналистам председатель Президиума Коллегии адвокатов Азербайджана Анар Багиров.
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