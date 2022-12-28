Подготовлены предложения по совершенствованию закона Азербайджана "Об адвокатах и адвокатуре"
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В Азербайджане подготовлены предложения по совершенствованию закона "Об адвокатах и адвокатуре".

Как сообщает в среду Day.Az, об этом заявил журналистам председатель Президиума Коллегии адвокатов Азербайджана Анар Багиров.

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С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.