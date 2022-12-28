https://news.day.az/society/1523708.html Подготовлены предложения по совершенствованию закона Азербайджана "Об адвокатах и адвокатуре"
Подготовлены предложения по совершенствованию закона Азербайджана "Об адвокатах и адвокатуре"
В Азербайджане подготовлены предложения по совершенствованию закона "Об адвокатах и адвокатуре".
Как сообщает в среду Day.Az, об этом заявил журналистам председатель Президиума Коллегии адвокатов Азербайджана Анар Багиров.
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