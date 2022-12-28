https://news.day.az/society/1523712.html В Азербайджане найден склад оружия и боеприпасов - ФОТО
В Азербайджане найден склад оружия и боеприпасов - ФОТО
На берегу реки в селе Халатала Балакянского района Азербайджана найден склад оружия и боеприпасов.
Как сообщили Day.Az в шекинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел АР, в нем найдены должным образом упакованные автомат Калашникова, пистолет Макарова, патроны, обрез охотничьего ружья и ручная граната марки РГД-5.
По факту ведется разбирательство.
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