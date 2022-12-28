В Азербайджане найден склад оружия и боеприпасов
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На берегу реки в селе Халатала Балакянского района Азербайджана найден склад оружия и боеприпасов.

Как сообщили Day.Az в шекинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел АР, в нем найдены должным образом упакованные автомат Калашникова, пистолет Макарова, патроны, обрез охотничьего ружья и ручная граната марки РГД-5.

По факту ведется разбирательство.