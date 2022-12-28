В Агсу задержали браконьеров

Сотрудники Агсуинского РОП задержали лиц, занимавшихся незаконной охотой на территории села Джелаир.

Как сообщили Day.Az в шекинской региональной группе пресс-службы МВД, в ходе следствия были установлены личности задержанных. Ими оказались жители Кюрдамирского района - Орхан Рагимов, Бахлул Джаббаров и Назим Ганбаров. У них были обнаружены охотничье ружье марки ИЖ и подстреленные дикие птицы.

По данному факту следственная группа проводит расследование.