https://news.day.az/society/1523723.html В Агсу задержали браконьеров
В Агсу задержали браконьеров
Сотрудники Агсуинского РОП задержали лиц, занимавшихся незаконной охотой на территории села Джелаир.
Как сообщили Day.Az в шекинской региональной группе пресс-службы МВД, в ходе следствия были установлены личности задержанных. Ими оказались жители Кюрдамирского района - Орхан Рагимов, Бахлул Джаббаров и Назим Ганбаров. У них были обнаружены охотничье ружье марки ИЖ и подстреленные дикие птицы.
По данному факту следственная группа проводит расследование.
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