Главное управление по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре Азербайджана 26 декабря провело спецоперацию в территориальном налоговом управлении №8 Государственной налоговой службы.

Как передает Day.Az, по полученной Qafqazinfo информации, оперативниками были задержаны начальник управления Заур Адилов и руководитель отдела аудита Аждар Алиев.

Кроме того, в структуре был проведен допрос других лиц в рамках мероприятия.

Оперативно-следственные действия продолжаются.

В пресс-службе Генпрокуратуры АР сообщили, что в связи с указанным фактом общественности будет предоставлена дополнительная информация.

Отметим, что территориальное налоговое управление №8 находится в городе Бейлагане и охватывает несколько районов.