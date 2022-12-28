Задержаны граждане Пакистана, пытавшиеся нарушить границу
İllik 12,99%-dən 40 000 manatadək zaminsiz komissiyasız kredit

Задержаны двое граждан Пакистана, пытавшиеся незаконно пересечь границу Азербайджана.

Об этом сообщили в среду Day.Az в пресс-службе Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана.

Новость обновляется

С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.