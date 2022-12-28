https://news.day.az/society/1523732.html Задержаны граждане Пакистана, пытавшиеся нарушить границу - ГПС Азербайджана - ФОТО
Задержаны граждане Пакистана, пытавшиеся нарушить границу - ГПС Азербайджана - ФОТО
Задержаны двое граждан Пакистана, пытавшиеся незаконно пересечь границу Азербайджана.
Об этом сообщили в среду Day.Az в пресс-службе Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана.
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