Какой будет погода завтра?

Обнародован прогноз погоды на 29 декабря.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Утром местами туман, моросящий дождь. Ожидается усиление северо-западного ветра.

Температура воздуха составит в Баку и на Абшеронском полуострове ночью 3-5° тепла, днем 6-8° тепла.

Атмосферное давление повысится с 769 мм ртутного столба до 775 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Но днем в некоторых северных и западных районах ожидаются временами осадки, в горах снег. Местами туман, будет дуть западный ветер.

Температура воздуха составит ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 7-11° тепла, в горах ночью 5-10° мороза, днем 0-5° мороза.