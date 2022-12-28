В Азербайджане арестован мошенник, присвоивший 54 тыс. манатов

В городе Ширван арестован мужчина, присвоивший 54 тыс. манатов граждан.

Как сообщили Day.Az в ширванской региональной группе пресс-службы МВД, на основании жалоб граждан был задержан житель города Игбал Микаилов.

В ходе предварительного следствия было установлено, что И. Микаилов, дав ложные обещания одному жителю города по созданию совместного бизнеса, присвоил себе принадлежавшие ему 44 тыс. манатов, а затем пригрозил не возвращать эти деньги. Кроме того, задержанный обманул еще одного гражданина и забрал у потерпевшего 10 тысяч манатов, пообещав помочь ему в оформлении некоторых документов.

По факту в Ширванском городском отделе полиции было возбуждено уголовное дело, в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде ареста. Расследование продолжается.